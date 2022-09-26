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  • Türkiye'den Yunanistan ve ABD'ye protesto notası. Yunanistan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!

Türkiye'den Yunanistan ve ABD'ye protesto notası. Yunanistan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!

Son Dakika... Türkiye, Ege'deki gayri askeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarına silah sevkiyatını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı...

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 19:11
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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı. Türkiye'den Yunanistan ve ABD'ye protesto notası

Türkiye'den Yunanistan ve ABD'ye protesto notası. Yunanistan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
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Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığa davet edilerek Atina’ya protesto notası verildi.

GAYRİASKERİ STATÜYÜ İHYA ETMESİ İSTENDİ

Notada, söz konusu konuşlandırmanın Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarından kaynaklanan ahdi yükümlülüklerinin ve dolayısıyla uluslararası hukukun yeni bir ihlali olduğu belirtilerek, Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.

ABD'YE DE PROTESTO NOTASI

Benzer bir girişim aynı gün ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ve Washington nezdinde de yapıldı.

ABD'ye verilen protesto notasında da, ABD'nin Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsüne riayet etmesi ve ABD silahlarının bu statünün ihlali için kullanılmaması konusunda Washington yönetiminin gerekli tedbirleri alması istendi.Türkiye, ABD’ye verdiği protesto notasında ise Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi

ADALARA SİLAH SEVKEDİLMİŞTİ

Yunanistan'ın, ABD yapımı zırhlı araçları, uluslararası anlaşmalar gereği silahsız olması gereken Midili ve Sisam adalarına sevk etmişti. 

Sevkiyat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'larca görüntülenmişti. (AA)

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Mesut Abi
26.09.2022 19:29
Sanırım maalesef artık çok geç. Egemenler bizi artık NATO'da görmek istemiyorlar.  
 
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