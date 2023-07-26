Yunanistan’ın geri itişi sonrası 64 göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı alındı. Olay yerine giden Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmeni tespit etti ve karaya çıkardı.

Aynı şekilde, Karaburun açıklarında da hareket halindeki bir lastik bot durduruldu. Bot içindeki 50 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi tarafından yakalandı.

Her iki olayda da kurtarılan toplam 64 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.