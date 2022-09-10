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  • İskeçe yeni müftüsünü seçti. Mustafa Trampa İşkeçe Müftüsü seçildi. Çavuşoğlu Trampa'ya tebrik etti

İskeçe yeni müftüsünü seçti. Mustafa Trampa İşkeçe Müftüsü seçildi. Çavuşoğlu Trampa'ya tebrik etti

Batı Trakya'da, vefat eden İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine İskeçeli ilahiyatçı Mustafa Trampa seçildi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 09:01
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 09:02
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Yunanistan'ın İskeçe şehrinde yapılan müftülük seçimini Mustafa Trampa kazandı. Çavuşoğlu Trampa'yı tebrik etti

İskeçe yeni müftüsünü seçti. Mustafa Trampa İşkeçe Müftüsü seçildi. Çavuşoğlu Trampa'ya tebrik etti
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Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, düzenlediği basın toplantısında, İskeçe'de bugün yapılan müftü seçiminde halkın desteğinin büyük bölümünü alan Mustafa Trampa'nın, İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü unvanına hak kazandığını açıkladı.
Şerif, İskeçe bölgesinde 83 camide Cuma namazı sonrasında el kaldırma usulüyle yapılan oylamaya 7 bin 320 kişinin katıldığını, bunlardan 2 bin 570'inin tercihlerini Mustafa Kamo'dan yana yaptıklarını, 4 bin 750 kişinin Mustafa Trampa'dan yana oy kullandığını söyledi.
Toplantı sonunda düzenlenen kısa törende Mustafa Trampa'ya müftülük cübbesini giydiren Şerif, "Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın, hep birlikte daha güçlü olacağız." dedi.


Müftü Trampa da konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yaparken kendisine destek verenlere teşekkür etti.
İskeçe'nin yeni seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, 1974 yılında İskeçe'ye bağlı Şahin köyünde dünyaya geldi.
İlköğrenimini İskeçe ilinin Şahin köyünde bitiren Trampa, Edirne İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinden mezun oldu.
Trampa, 1998'de Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezuniyetinin ardından, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Tasavvuf Felsefesinde doktora yapmaya başladı.
Dostluk Eşitlik Barış Partisi eski MYK üyesi ve İskeçe İl teşkilatı yönetim kurulu kurucu üyesi Trampa, İskeçe Müftülüğü tarafından yayın hayatına devam eden Kardelen dergisinin editörlük görevini yürütüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU YENİ MÜFTÜYÜ TEBRİK ETTİ 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'da, vefat eden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine seçilen Mustafa Trampa'yı telefonla arayarak kutladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Trampa ile tebrik amaçlı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Trampa'yı tebrik ederek, "Yunanistan'ın, Türk azınlığın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Tüm soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin her zaman takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
İskeçe'de bugün yapılan müftü seçiminde halkın büyük desteğini alan Mustafa Trampa, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü unvanına hak kazanmıştı.

 

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