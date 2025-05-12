Yunanistan’ın planı elinde patladı! Türkiye’nin hemen dibinde…

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Yunanistan’ın planı elinde patladı! Türkiye’nin hemen dibinde…

Yunanistan, Batı Trakya için yaptığı plandan umduğunu bulamadı. Türkiye sınırının hemen dibindeki bölgelere Yunanları yerleştirme ve teşvik planına rağmen beklenen etki görülmedi.

Yunanistan'ın Batı Trakya sınırında iç göçü artırmak için yaptığı plan elinde patladı. Plana göre, Meriç (Evros) bölgesindeki Kumçiftliği (Orestiada), Sofulu (Sufli) ve Dimetoka (Didimotiho) belediyelerinin kırsal kesimine vatandaşlar yerleştirilecekti.

Amaç ise bu bölgelerdeki nüfusun azalmasını durdurmak ve demografik yapıyı güçlendirmekti.

HALKIN GÖZÜ PARAYI DA GÖRMEDİ

Hatta hükümet buraya yerleşecek vatandaşlarına 10 bin euro para yardımında bulunacağını da açıkladı. Ancak bu fikir halk tarafından ilgi görmedi.

Sözcü'nün haberine göre, Kumçiftliği Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, programın başlangıçta bir miktar ilgi çektiğini ancak bu ilginin zamanla azaldığını ifade etti.

Çoğu başvuranın bölge kökenli aileler olduğunu ve geri dönme olasılıklarını değerlendirdiklerini belirten Papadopulos, "Bu sihirli bir çözüm değil, önemli kalkınma politikalarıyla desteklenmesi gereken tamamlayıcı bir araçtır" dedi.

"İŞ YOKSA KİMSE GELMEZ"

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos da benzer görüşleri dile getirdi:

"Eğer iş yoksa, kimse 10 bin Euro için gelmez. Yatırım, vergi teşvikleri ve istihdamın güçlendirilmesini içeren bir destek planını şart."

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