Yunanları Türk korkusu sardı: Trump, ABD üssünü kapatma kararı aldı

Joe Biden'ın ABD başkanlığı döneminde, Yunanistan'ın Türkiye karşısında özgüven kazanmasını sağlayan çabası, Trump döneminin başlamasıyla beraber Yunanlıların hayallerini suya düşürürken, ülke medyasında da korku ve endişeye neden oldu. Sürekli Türkiye ile kıyaslamalar yapmaya çalışan Yunan medyası, Biden'ın döneminin bitmesiyle de ABD desteğinin üzerinden çekildiğini idrak etti. Yunan medyası Beyaz Saray'ın, Dedeağaç'taki ABD üssünü kapatmayı planladığı yönünde iddialar öne sürdü. Yunan medyasında Dimokratia gazetesinin dün yayımlanan sayısında, ABD'deki Donald Trump yönetimi, üssün faaliyetlerine devam edip etmeyeceğine dair acil bir fizibilite ve gereklilik incelemesi başlattığı bilgisine yer verildi.

Joe Biden'ın başkanlığı döneminde Güneydoğu Avrupa'da Amerikan ve NATO askerî operasyonları baz alınarak stratejik merkez olması hedeflenen Yunanistan'da üsler kurulması ve mevcut üslerin genişletilmesi hedefine ulaşmak için çalışmalar yapılmıştı.

ABD ile Yunanistan arasında 2021'de imzalanarak yenilenen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Dedeağaç'taki Yannuli Kışlası ABD'ye tahsis edilmişti.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Türkiye sınırına yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Dedeağaç üssünün ABD'ye devredilmesine Türkiye'den tepki gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılı Kasım ayında yaptığı bir açıklamada "Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan konuyla ilgili yönelttikleri sorulara Biden yönetiminin kaçamak yanıtlar verdiğini ve dürüst davranmadığını aktararak "Kendilerine seçtikleri komşu, yanlış bir komşu ve üs olarak da Ege'de Yunanistan'la takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil" şeklinde konuşmuştu.

Anlaşmada ayrıca Girit Adası'ndaki Suda Körfezi'nde bulunan mevcut ABD üssünün de genişletileceği planlar arasındaydı.

"ERDOĞAN VE PUTİN ETKİSİ" İDDİASI

Yunan basınındaki haberlere göre; Trump yönetiminin Dedeağaç'tan çekilme kararını Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği üzerine aldığı öne sürüldü.

Yunan basını, Dedeağaç'taki Amerikan üssünün kapatılması durumunda bunun Yunanistan açısından önemli bir stratejik kayıp olacağı, Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini değiştireceği ve Yunan-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyeceği yönünde açıklama ve yorumlarda bulundu.