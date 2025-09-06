Yunanlıları önce korkuttular sonra bozguna uğrattılar! Balıkesir’de ‘Tülatabak’ rüzgarı esti

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü resmi törenle kutlandı. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri, Kuvay-i Milliye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın çelenk koydu.

Anıta çelenklerin konulmasının ardından, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın askeri araç üzerinden halkı selamladı. Balıkesir milletvekilleri, kurum ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini anlatan şiir sunumları sonrası geçit töreni yapıldı. Kutlama etkinliklerinde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de yer aldı.

TÜLÜTABAKLAR, YİNE ALANDAYDI

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun simgesi olan Tülütabaklar, bu yıl da Balıkesirliler tarafından ilgiyle izlendi. İşgal yıllarında, giydikleri kostüm ve ürkütücü görünümleriyle düşman devriyelerine korkulu rüyası olduğu iddia edilen Tülütabaklar, geçit töreni sırasında alana davul ve zurna eşliğinde giriş yaptı. Protokol önünde kısa bir oyun sahneleyen Tülütabaklar, daha sonra etkinlikleri izlemeye gelenleri üzerine koşup, yüzlerini boyadı.

Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumuyla boyayan, korkutucu halleriyle savaş dönemindeki Tülütabakları canlandıran grup, etkinliğe katılanların üzerlerine doğru koşup, yüzlerini siyaha boyadı. Vatandaşlardan bazıları boyanmamak için tören alanından uzaklaşırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TÜLÜTABAKLAR, Milli Mücadele yıllarında Balıkesir'de düşman askerlerine karşı direnç gösteren, milli toplantıların yapılmasına kolaylık sağlayan yerel kahramanlardır. Tülütabaklar işgal yıllarında Balıkesir'de keçi ya da koyun postu, at kuyruğu, baca kurumu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme kavuşarak Yunan askerlerine karşı çıkan deri ustaları, yani "debbağ"lardır.

