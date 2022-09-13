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Yunan saldırısının izleri. Kurşun delikleri görüntülendi

Yunan Sahil Güvenliği tarafından Bozcaada açıklarında uluslararası sularda ateş açılan 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi İstanbul'a geldi. Eski adıyla Mavi Marmara yeni adıyla Anatolian olan gemideki kurşun izleri görüntülendi.

Galeri Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:09
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 11:13
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Geminin Haydarpaşa limanına yanaşmasıyla birlikte personel ailelerine kavuştu

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Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin açtığı taciz ateşi sonucunda bir kurşun geminin kaptan köşküne isabet etti. Kaptan köşkünün kapısındaki camdan içeri giren kurşun geminin tavanını deldiği görüldü.

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Geminin ortaklarından Banu Taşyar, 'Gemide yük yoktu, yeni satın alınmıştı. Mogadişu Limanı'nda uzun zamandır bekliyordu. Biz satın aldıktan sonra Türkiye'ye getirmeye çalışıyorduk. Süveyş Kanalı'ndan geçtikten sonra biz derin bir nefes aldık, 'artık bir şey olmaz, sonuçta Akdeniz bizim kendi denizimiz' dedik. Çok rahatlamıştık, her şey yolunda gibi gözüküyordu. 10 Eylül'de biz bir haber aldık. Yunan Botlarının ateş açtığını öğrendik, çok şaşırdık, çok üzüldük, çok endişelendik. Kimseye bir şey olmaması büyük bir şanstı. 2 ülke arasında sıkıntı olacağını düşündüm, daha fazla gerginlik olması da hiç istemediğimiz bir durum. Bizim istediğimiz, sorunların devletler arası diyaloglarla çözülmesi. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diye düşünüyoruz her zaman. İnşallah da öyle olur, problemlere neden olmadan çözülmesini diliyoruz' şeklinde konuştu.

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Saldırıyı anlatan Gemi personeli Cengiz Oruç, 'Yunan Sahil Güvenlik Güçleri silah zoruyla gemiyi durdurmaya çalıştılar, fiziki müdahale ile durdurmaya çalıştılar. O şekilde yaklaştıkları için durmayı uygun görmedik. Ateş ettiler, gemiye halat attılar. Bizim sahil güvenliklerin geldiklerini haber aldılar, uzaklaştılar. Karşılaşmadılar ama karşılaşsalardı bir şey olma ihtimali yüksekti. Ona cesaret edeceklerini hiç düşünmedim. 'Bizimkilerin gelmesi yakın, bunlar şimdi kaybolurlar' dedim. Dediğim gibi de oldu. Yabancı personelden telaşlananlar oldu ama biz biraz daha sakindik çünkü sonucu biliyorduk. Bizimkilerin birkaç dakika içinde yetişecekleri belliydi, sonucu bildiğimiz için dayanmaya çalıştık' dedi.

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Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisi 10 Eylül'de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından açılan taciz ateşine maruz kaldı.

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Aileleriyle bir araya gelen mürettebat saldırıyı anlattı. Gemi personeli Cengiz Oruç, 'Ateş ettiler, gemiye halat attılar. Bizim sahil güvenliklerin geldiklerini haber aldılar, uzaklaştılar' dedi.

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İşte, Bozcada açıklarında gemiye ateş açan Yunan Sahil Güvenlik botu.

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Eski adıyla Mavi Marmara yeni adıyla'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi şimdi istanbul'da

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İşte Yunan Sahil Güvenlik botunun açtığı ateşin izleri.

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Yunan Sahil Güvenliği tarafından Bozcaada açıklarında uluslararası sularda taciz ateşine maruz kalan 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi İstanbul'a geldi

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