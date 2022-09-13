Yunan saldırısının izleri. Kurşun delikleri görüntülendi

Geminin ortaklarından Banu Taşyar, 'Gemide yük yoktu, yeni satın alınmıştı. Mogadişu Limanı'nda uzun zamandır bekliyordu. Biz satın aldıktan sonra Türkiye'ye getirmeye çalışıyorduk. Süveyş Kanalı'ndan geçtikten sonra biz derin bir nefes aldık, 'artık bir şey olmaz, sonuçta Akdeniz bizim kendi denizimiz' dedik. Çok rahatlamıştık, her şey yolunda gibi gözüküyordu. 10 Eylül'de biz bir haber aldık. Yunan Botlarının ateş açtığını öğrendik, çok şaşırdık, çok üzüldük, çok endişelendik. Kimseye bir şey olmaması büyük bir şanstı. 2 ülke arasında sıkıntı olacağını düşündüm, daha fazla gerginlik olması da hiç istemediğimiz bir durum. Bizim istediğimiz, sorunların devletler arası diyaloglarla çözülmesi. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diye düşünüyoruz her zaman. İnşallah da öyle olur, problemlere neden olmadan çözülmesini diliyoruz' şeklinde konuştu.