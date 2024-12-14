Yunus Akgün 50 milyon euroya imza atıyor

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Yunus Akgün 50 milyon euroya imza atıyor

Galatasaray’da bu sezon dikkatleri üstüne çeken Yunus Akgün yeni sözleşmeye imza atacak. 24 yaşındaki oyuncunun maaşının 50 milyon liraya çıkacağı öğrenildi.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya gidişi sonrası sol kanatta oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Yunus Akgün yeni sözleme imzalamaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşmeyi kabul ettiği iddia edildi.

Performansıyla fark yaratan Yunus Akgün'ün maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacak. Yunus Akgün'ün 12 milyon lira olan yıllık ücreti Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, 50 milyon liraya yükseltilecek.

Yeni sözleşmeyle birlikte Yunus Akgün, 2028 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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