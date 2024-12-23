Yunus Akgün değerini katladı. Büyük yükseliş dikkat çekti

Son dönemde Galatasaray'ın en etkili isimleri arasında yer alan Yunus Akgün, başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından formayı sırtına geçiren Yunus Akgün, performansı ve skor katkısıyla takımını taşıyor.

Öte yandan Yunus Akgün'ün başarılı performansı, oyuncunun piyasa değerine de yansıdı. Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Yunus Akgün büyük bir sıçrama yaşadı ve değerini 11 milyon euro seviyesine çekti.

Böylece Yunus Akgün kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşmış oldu. Öte yandan milli futbolcu son 6 yılda piyasa değerini tam 27.5 katına çıkardı.

Bu sezon 23 maça çıkıp 1601 dakika süre alan Yunus Akgün 10 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.