Yunus Akgün değerini katladı. Büyük yükseliş dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Yunus Akgün değerini katladı. Büyük yükseliş dikkat çekti

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transferi sonrası formayı kapan Yunus Akgün, oynadığı futbolla sarı kırmızılı taraftarları mest etti. Yıldız oyuncu, oynadığı futbolla değerini büyük ölçüde katladı.

Son dönemde Galatasaray'ın en etkili isimleri arasında yer alan Yunus Akgün, başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından formayı sırtına geçiren Yunus Akgün, performansı ve skor katkısıyla takımını taşıyor.

Öte yandan Yunus Akgün'ün başarılı performansı, oyuncunun piyasa değerine de yansıdı. Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Yunus Akgün büyük bir sıçrama yaşadı ve değerini 11 milyon euro seviyesine çekti.

Böylece Yunus Akgün kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşmış oldu. Öte yandan milli futbolcu son 6 yılda piyasa değerini tam 27.5 katına çıkardı.

Bu sezon 23 maça çıkıp 1601 dakika süre alan Yunus Akgün 10 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

Son Haberler
İki rapçi için cinsel saldırı iddiası: Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz diyerek tehdit etmişler
İki rapçi için cinsel saldırı iddiası: Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz diyerek tehdit etmişler
Telegram'ın 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı
Telegram'ın 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı
Uşak’a kuvvetli yağış geliyor
Uşak’a kuvvetli yağış geliyor
Fenerbahçe’nin eski oyuncuları hayal kırıklığına neden oldu
Fenerbahçe’nin eski oyuncuları hayal kırıklığına neden oldu
Belgrad Ormanı'nda şafak tahliyesi! Tabelalar indirildi, kapılar levyelerle zorla açıldı
Belgrad Ormanı'nda şafak tahliyesi! Tabelalar indirildi, kapılar levyelerle zorla açıldı