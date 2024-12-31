Yunus Akgün Galatasaray ile imzayı atıyor. Maaşına büyük zam yapılacak

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Yunus Akgün Galatasaray ile imzayı atıyor. Maaşına büyük zam yapılacak

Galatasaray’da sezonun flaş isimlerinden Yunus Akgün yeni sözleşmeye imza atıyor. Avrupa’nın dev kulüplerinin peşinde olduğu yıldız oyuncunun maaşına büyük zam yapılacak.

Galatasaray formasıyla ligin ilk yarısına damga vuran Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Yunus Akgün ile yeni kontrat konusunda el sıkışan Galatasaray yönetimi, bu anlaşmayı resmiyete dökecek.

Öte yandan milli futbolcunun yeni sözleşmesiyle alacağı maaş da belli oldu.

Buna göre Yunus Akgün yeni kontratıyla 1.5 milyon euro değerinde Türk Lirası kazanacak.

Öte yandan Avrupa ekiplerinin kıskacında olan Yunus Akgün'ün ara transfer döneminde ayrılığına izin verilmeyecek. Başarılı futbolcu sezon sonuna kadar takımda tutulacak.

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