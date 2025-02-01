Yunus Akgün Galatasaray yönetimini şoke etti

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Yunus Akgün Galatasaray yönetimini şoke etti

Galatasaray’da bu sezonun flaş isimlerinden Yunus Akgün’ün maaşına zam yapmak isteyen yönetim şoke eden bir taleple karşılaştı. Milli oyuncuya Avrupa’dan talipler olduğu belirtiliyor.

Galatasaray’da sezon başından bu yana oynadığı futbolla dikkatleri üstüne çeken Yunus Akgün Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girdi. Özellikle Almanya ve İspanya’dan talipleri olan yıldız oyuncu için harekete geçen yönetim, ciddi bir maaş zammı yapmayı planlıyor.

Ancak gelen haberlere göre sarı kırmızılı yönetim şoke eden bir taleple karşılaştı. 24 yaşındaki oyuncunun yıllık 3 milyon euro istediği öğrenildi. Yunus Akgün ile yapılan görüşmelerde anlaşma zemininin çok uzak olduğu belirtiliyor.

Sarı kırmızılı forma ile bu sezon 30 maça çıkan Yunus Akgün 11 gol attı ve 7 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Milli oyuncu ile son olarak Borussia Dortmund’un ilgilendiği gelen haberler arasında yer alıyor.

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Yunus Akgün Galatasaray yönetimini şoke etti
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