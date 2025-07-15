Yunus Akgün Galatasaray'a neden imza atmadı

Galatasaray ile sözleşme konusunda görüşen ancak imza atmayan Yunus Akgün için Ali Naci Küçük bu durumun nedenini ortaya çıkardı.

"YUNUS AKGÜN'E SÖZ VERİLMİŞ"

Küçük: "Geçtiğimiz hafta sonu Yunus Akgün ile uzun uzun konuştum. Taraftarların tepkisinden dolayı çok üzgün. Niye hep birlikte 'Yunus Akgün'ün günahını almışız' diyorum. Çünkü 4 ay önce Yunus'a söz verilmiş. 4 ay önce bütün sözleşme şartlarında anlaşılmış. Sözü Galatasaray vermiş. Galatasaray adına Sportif A.Ş Başkan Vekili vermiş. Ancak Galatasaray'daki bazı fikir ayrılığı ve çekişmeler bu süreçlere dahil edilmemeli. Çünkü kontratı Galatasaray yapıyor. Söz veriyorsan yerine getireceksin. Önce 'evet' deyip sonra 'olmaz' demek doğru değil. Sıkıntı bu.

"DURSUN ÖZBEK'İN MASAYA YUMRUĞUNU VURMASI LAZIM"

Dursun Özbek artık bu noktada devreye girmeli. Ayrıca şunu söyleyeyim. Yunus Akgün; Galatasaray ile anlaştığını söyleyerek Portekiz devleri, Almanya'dan büyük bir kulüp ve Fransa'dan gelen tekliflere hayır dedi. Artık imzalar atılmalı ve çocuk da rahatlamalı. Gerçekten üzgün. Ben de kendisine 'Helal olsun çok iyi Galatasaraylısın' dedim. Olayları birinci ağızdan dinledikten sonra 'Hakkını helal et' kardeşim' dedim. Yunus Akgün duruşunu bozmayı fedakarlığa imza atmış biri olarak gereksiz yere tepki görüyor. Duruşuyla da Galatasaraylılığını ortaya koydu. Dursun Özbek'in masaya yumruğunu vurması gerekiyor. İmzalar atılmalı."