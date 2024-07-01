Yunus Akgün havalara uçtu

Kaynak: Haber Merkezi
Yunus Akgün havalara uçtu

Tete'yi takımdan göndermeyi planlayan Galatasaray'da Yunus Akgün Brezilyalı yıldızın yerine geçecek.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı-kırmızılılarda gelecekler kadar gidecek isimlerde netlik kazanmaya başlıyor.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Flamengo, Corinthians, Palmeiras ve São Paulo Galatasaraylı Tete için harekete geçti.

Brezilya ekipleri oyuncunun menajeri ile görüşmelerini sürdürürken Galatasaray yönetimi de olacakları merakla bekliyor.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Tete’yi kadroda düşünemeyen Galatasaray oyuncu için makul bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verecek.

Okan Buruk’un Tete’den oluşacak boşlukta bu sezonu Leicester City’de kiralık olarak geçiren Yunus Akgün’ü kullanacak.

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