Yunus Akgün İngiltere yolcusu. Gideceği takım belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda oynayacağı Molde maçına moralli hazırlanıyor.

Sarı Kırmızılılar'da transfer için de yoğunbir çalışma sürüyor. İki sezondur forma şansı bulmakta zorlanan Yunus Akgün'ün takımdan ayrılması bekleniyordu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yunus Akgün, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberin devamında ise Galatasaray ve Leicester'ın Yunus Akgün’ün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ayrıca zorunlu satın alma maddesinin ise 10 milyon euro olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 28 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.