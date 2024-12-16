Yunus Akgün, Süper Lig’deki 4. golünü attı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, Trabzonspor’a karşı attığı golle Trendyol Süper Lig’deki 4. golünü kaydetti. Bu gol, Galatasaray’ın Trabzonspor ile oynadığı 16. hafta maçında geldi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Dries Mertens’in ara pasıyla sağ kanatta topu kontrol eden Akgün, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi, böylece Galatasaray 2-1 öne geçti.

Yunus Akgün, Süper Lig’deki gol sayısını 4’e çıkartırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 gol atarak bu sezon toplamda 9 gole ulaştı. Müsabakada 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada yerini Victor Osimhen’e bıraktı.