Yunus Akgün'den veda "Teşekkürler Florya..."

Galatasaray Florya'dan Kemerburgaz tesislerine taşınırken altyapıdan çıkan oyuncusu Yunus Akgün sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

"TEŞEKKÜRLER FLORYA, TEŞEKKÜRLER GALATASARAY AKADEMİSİ"

Yunus Akgün "2008 yılında ilk kez kapısından girdiğim Florya'da sadece futbol oynamadık; burada bir kültürü, bir inancı, bir mirası yaşadık. Bu sahalar, bu çimler nice efsaneye tanıklık etti, hayallerin filizlendiği, emek ve aidiyetin yuvası oldu. Burada büyüdük, burada öğrendik, burada inandık. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkarken, Florya'nın bizlere kattıklarıyla ilerleyeceğiz. Ayrılık vakti gelse de izlerin hep bizimle olacak, sarı-kırmızı yüreğimizde sonsuza dek yaşayacaksın. Teşekkürler Florya, teşekkürler Galatasaray Akademisi! Sonsuz sevgi ve minnetle…"