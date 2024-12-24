Yunus Akgün’e Avrupa’nın devleri talip oldu. 20 milyon euroyu gözden çıkardılar

Galatasaray’da harika bir sezon geçiren Yunus Akgün, Avrupa devlerinin radarına girdi. 24 yaşındaki genç yetenek için İngiltere’den Manchester United ile Tottenham, İspanya’dan Atletico Madrid, İtalya’dan Napoli ve Portekiz’den Benfica çalışma başlattı.

Milliyet’te yer alan habere göre, ligde bu sezon 16 maçta 5 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen ve yine Avrupa Ligi’nde attığı 5 gol ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki genç yetenek için Avrupa’nın birçok kulübünün sıraya girdiği öğrenildi.

Birçok kulübün, daha sezon bitmeden, ara transfer döneminde sarı-kırmızılıların kapısını çalacakları belirtildi. Yunus için bu kulüplerin ortalama 20 milyon euroluk teklifler hazırladığı ve önümüzdeki günlerde Galatasaray’a önerilerini sunacakları ifade edildi.

Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetimin, şu anda bırakmayı düşünmediği, üçüncü şampiyonluğun ardından ancak çok iyi bir bonservis bedeli koşuluyla gönderilebileceği vurgulandı.

Bu sezon ligde 5 gol, 6 asisti bulunan Yunus, Adana Demirspor kariyerinde 34 maçta 8 gol, 11 asiste ulaşmıştı. Galatasaraylı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında bu başarısını geçmek istiyor.