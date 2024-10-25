Yunus Akgün’e İspanya’dan talip çıktı. 'Yeni Arda Güler' dediler

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transferi sonrası bulduğu forma şansını çok iyi değerlendiren Yunus Akgün takımın yıldızlarından biri haline geldi. 24 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor’da forma giydiği dönemdeki harika oyununu yeniden bulurken Avrupa kulüplerinin takibine girdi.

İspanyol basınında çıkan habere göre Yunus Akgün’e Real Sociedad talip oldu. İspanyol kulübünün sarı kırmızılılara 7 milyon euroluk teklif götürmeye hazırlandığı öğrenildi. İspanyol basınında çıkan haberde Yunus Akgün, “Yeni Arda Güler” olarak lanse edildi.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Öte yandan gelen bir habere göre Galatasaray, Yunus Akgün’e yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Sabah gazetesinde çıkan habere göre, sarı kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki oyuncuyu ödüllendirmek için maaşına yüzde 100’ün üzerinde zam yapmayı düşünüyor. Yılda 17 milyon euro kazanan Yunus’a önerilecek yeni sözleşmede serbest kalma maddesi yer almayacak.

Sezon başından bu yana 13 maça çıkan Yunus Akgün 5 gol atarken 1 asist yaptı.