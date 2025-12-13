Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da Yunus Akgün 7 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan ve Fenerbahçe derbisinde ilk kez sahalara geri dönen milli yıldız ilk 11'e geri döndüğü Antalyaspor maçında 2 asistle yıldızlaştı.

Henüz 7. dakikada Sane'nin attığı golde asisti yapan Yunus Akgün ikinci yarının başında da Osimhen'in farkı 3'e çıkardığı golün pasını verdi.

Okan Buruk tarafından 67. dakikada kenara alınan Yunus Akgün en son 1 yıl önce Kayserispor maçında 2 asist yapmıştı.