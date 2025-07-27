Yunus Akgün'ün Fenerbahçe kehaneti: Biliyordum

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, dün akşam iki hazırlık maçı yaptı.

Son şampiyon Galatasaray özel maçta Fransız ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etti.

Mourinho'lu Fenerbahçe ise Benfica ile Portekiz'de yaptığı hazırlık maçından 3- 2 mağlup ayrıldı. Benfica'ya galibiyeti getiren gollerden birini eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu attı.

MAÇTAN ÖNCE KONUŞMUŞTUK

Galatasaray'ın Strasbourg'u mağlup ettiği maçtan sonra açıklamada bulunan Yunus Akgün, müsabaka öncesi eski takım arkadaşı ile konuştuğunu dile getirdi.

Yunus Akgün açıklamasında, "Kerem’in Fenerbahçe’ye gol atacağını biliyordum. Maçtan önce konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.