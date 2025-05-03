Yunus Akgün’ün yeni maaşı ortaya çıktı: Galatasaray ile anlaştı

Galatasaray ile anlaşması Haziran 2026'da bitecek olan Yunus Akgün'e yeni sözleşme imzalatmak isteyen sarı kırmızılı yönetim çalışmalarını hızlandırdı.

Bu sezon 40 maça çıkan ve takımına 12 gol, 10 asistlik skor katkısı veren Yunus, başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Mevcut mukavelesinde 11 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmak isteyen yönetim, Yunus Akgün'ün 17.2 milyon TL garanti ücretine yüksek oranda bir zam yapmayı planlıyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, Yunus'a yeni sözleşmesinde Roland Sallai tarifesi uygulayacak ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan mevkidaşıyla aynı ücreti verecek.

Görüşmelerde pürüz çıkmazken uzun süreli yeni sözleşme hazırlanan futbolcudan 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini çıkarması isteniyor. Yunus'un bu fedakârlığına karşılık bu sezonki mevcut ücreti güncellenecek.

Taraflar arasında lig bitmeden anlaşmaya varılması bekleniyor. Menajeri William D'Avila, tecrübeli ismin olası Avrupa satışından pay almak istiyor ve sözleşmede son detaylar konuşuluyor.