Yunus Emre Enstitüsü: Başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personeli görevden alındı

Kaynak: ANKA
Yunus Emre Enstitüsü: Başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personeli görevden alındı

Yunus Emre Enstitüsü, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024 yılı Haziran ayında, başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığını, ardından Temmuz 2024 itibarıyla da teftiş süreci başlatıldığını bildirdi.

Yunus Emre Enstitüsü, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024 yılı Haziran ayında, başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığını, ardından Temmuz 2024 itibarıyla da teftiş süreci başlatıldığını bildirdi.

Yunus Emre Enstitüsü, sosyal medya hesabından mali konularla ilgili şüpheler üzerine başlatılan sürece ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yunus Emre Enstitüsünde mali konulara ilişkin bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla bir inceleme süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024 yılı Haziran ayında, başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personeli görevden alınmış, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş süreci başlatılmıştır.

Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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