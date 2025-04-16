Yunus Emre Enstitüsü, küresel kültür elçilerini Ankara'da ağırladı

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'in ev sahipliği gerçekleşen buluşma, enstitünün Ankara'daki tarihi binasında yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, katılımcı ülkelerin temsilcileri, kültürel diplomasi stratejilerini ve gelecekteki iş birliği olanaklarını masaya yatırdı. Kültürel etkinliklerin, dünya barışına ve karşılıklı anlayışa hizmet eden vazgeçilmez araçlar olduğu vurgulandı. Afrika Evi, Azerbaycan Kültür Merkezi, Goethe Institut, British Council, Konfüçyus Enstitüsü, Kore Kültür Merkezi, Türk-Japon Vakfı, İran Kültür Evi, Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi, Romen Kültür Merkezi ve Ankara Rusya Bilim ve Kültür Merkezi gibi önemli kurumların temsilcileri toplantıya yoğun ilgi gösterdi. Yunus Emre Enstitüsünün liderliğinde gerçekleşen bu önemli buluşma, Türkiye'nin kültürel diplomasi vizyonunun da güçlü bir yansıması olması hedefleniyor. Öte yandan, siyasi anlaşmazlıkların uluslararası ilişkileri zorladığı bir ortamda, kültürel etkinliklerin toplumları yakınlaştırıcı ve kültürlerarası bağları güçlendirici kritik rolü ele alındı. Toplantıya katılan kurum temsilcileri, bu tür buluşmaların artarak devam etmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. Ayrıca, gelecekte hayata geçirilecek ortak projeler için somut adımlar atılması kararlaştırıldı.

Yunus Emre Enstitüsü öncülüğündeki bu buluşmaların düzenli hale getirilmesi ve kültürel diplomasi alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılıklarını dile getirdiler. (DHA)