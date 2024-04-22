Yunus Emre Enstitüsü, Moldova'da "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesini gerçekleştirdi

Bu projede, "Dede Korkut" ve "Bencilin Bahçesi" oyunları büyük bir önem taşıdı.

Proje kapsamında, farklı kültürler arasında köprüler kurulup ortak değerler paylaşılırken, Gagavuz Türkleri Türk dünyasının kültürel mirasıyla daha yakından tanışma fırsatı buldu.

"Tiyatro Tempo" ekibinin sahnelediği "Döngü (Dede) Korkut Efsaneleri"ni temel alan dört yetişkin oyunu, Moldova'daki çeşitli şehirlerde sergilendi. Bu gösterimlerle efsanelerin evrensel değerleri ve insanlık hikayeleri sahne sanatları aracılığıyla aktarıldı.

Ayrıca, "Bencilin Bahçesi" adlı çocuk oyunu ve atölye çalışması Türkçe eğitim veren 22 köy okulunda gerçekleştirildi.

Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen bu etkinliklerde, Türk tiyatrosunun zenginliği ve çeşitliliği vurgulandı.