Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta etkin pişmanlıktan faydalandılar, zimmete geçirilen paralar geri ödendi

Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ve zimmete geçirilen paraları iade ettiği öğrenildi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, eski Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Şüphelilerin, sahte faturalarla yurt dışına para aktardığı ve haksız kazanç sağladığı iddia edilmişti.

ENSTİTÜDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yunus Emre Enstitüsü, eski Başkan Şeref Ateş’in yolsuzluk iddiaları üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatıyla inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Haziran 2024’te Ateş ve bazı personelin görevden alındığı, teftiş sürecinin ardından suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı.

"16 MİLYON TL GERİ ÖDENDİ"

Gazeteci Fatih Atik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzlukla zimmete geçirilen paralar geri ödeniyor. Şirket yetkilileri etkin pişmanlıktan faydalandı ve vakıf zararını karşıladı. Toplam 16.370.000 TL vakfa iade edildi" ifadelerini kullandı.

NAYLON FATURA İDDİALARI

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Yunus Emre Vakfı’nın tabela şirketlerinden alınan sahte faturalarla zarara uğratıldığı iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında "zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlamalar yer alıyor.

BAKAN EŞİ VE MHP’Lİ VEKİLİN OĞLU İSTİFA ETMİŞTİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Kutalmış Yalçın, başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.

Yunus Emre Enstitüsü, eski Başkan Şeref Ateş