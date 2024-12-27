Yunus Emre Vakfı'nda naylon fatura skandalı! Aile Bakanı'nın eşi ve MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu istifa etti

Kamu vakfı olan Yunus Emre Vakfı'nda, tabela şirketlerden alınan naylon faturalar kesildiği ortaya çıkmış, vergi müfettişlerinin yaptığı inceleme sonucunda, Yunus Emre Vakfı'na fatura kesen birçok tabela şirkete dair çarpıcı bilgilere ulaşılmıştı.

İSTİFALAR ARDI ARDINA GELDİ

Birgün Gazetesinin haberine göre, yapılan inceleme sonucunda naylon fatura skandalının ortaya dökülmesinin ardından vakfın başkan yardımcıları Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde istifaların verdi. Her iki isminde kendi istekleri ile değil de istifalarının istenmesi üzerine görevlerini bıraktıkları iddia edildi.

AİLE BAKANI'NIN EŞİ VE VEKİL SEMİH YALÇIN'IN OĞLU

İstifa eden Rahmi Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile evli. İstifa eden diğer Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ise MHP'nin önde gelen isimlerinden Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Milletvekilliği yapan Semih Yalçın'ın oğlu.

YUNUS EMRE VAKFI’NA YÖNELTİLEN SAHTE FATURA İDDİALARI VE VERGİ MÜFETTİŞLERİNE YAPILAN TESPİTLER

SAHTE FATURALAR TESPİT EDİLDİ

Vergi müfettişlerinin yaptığı incelemelerde, Yunus Emre Vakfı’na ait bazı şirketlerin düzenlediği faturaların sahte olduğu tespit edildi. İşte müfettişlerin vakıfta tespit ettiği bazı önemli bulgular:

FATURALAR SAHTE: Rematek İnşaat Şirketi'nin 2022 ve 2023 yıllarında ticari faaliyet yapmadığı, düzenlediği tüm faturaların sahte belge niteliğinde olduğu belirlendi.

MAL YA DA HİZMET YOK: Çelikkaya Organizasyon İnşaat şirketinin kuruluşundan itibaren düzenlediği faturaların, herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan, sadece komisyon karşılığı düzenlenen sahte faturalar olduğu tespit edildi.

TİCARİ FAALİYETİ YOK: Vergi mükellefi Ali Fide’nin 2021 yılında herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığı, sadece sahte belge düzenleme faaliyetiyle iştigal ettiği ve düzenlediği tüm faturaların sahte belge mahiyetinde olduğu belirlendi.

KOMİSYON KARŞILIĞI SAHTE FATURALAR: Peçenekler Demir şirketinin 2021 hesap döneminde gerçek bir ticari faaliyeti bulunmadığı, işe başlama tarihinden itibaren düzenlediği tüm faturaların komisyon karşılığında düzenlenen sahte belgeler olduğu tespit edildi.

SAHTE BELGELER: Evrim Cnc Makina şirketi tarafından 24 Eylül 2021 tarihinden itibaren düzenlenen tüm belgelerin sahte olduğu belirlendi.

YUNUS EMRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN BAŞKANI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY

Yunus Emre Vakfı, 66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteriyor. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yürütüyor. Heyet üyeleri arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile çeşitli üniversite rektörleri ve bürokratlar yer alıyor.

Vakfın yurtdışındaki geniş faaliyet ağı ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla büyük bir etki alanına sahip olduğu biliniyor.