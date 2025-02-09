Yunus polisi trafik kazasında hayatını kaybetti!

Kaynak: İHA
Yunus polisi trafik kazasında hayatını kaybetti!

Antalya'da Polis Memuru Cuma Şimşek, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Kumluca ilçesi Kumluca-Antalya yolunun 7'nci kilometresinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya Emniyet Müdürlüğünde yunus polisi olarak görev yapan Cuma Şimşek, 07 BYN 541 plakalı motosikletiyle Kumluca istikametinden Antalya yönüne seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Şimşek, motosikletinden düşerek yolda sürüklenip bariyerlere çarptı, motosiklet ise alev aldı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, kaza anında kaskını taktığı tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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