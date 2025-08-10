Yunus polisleri kazada yaralandı

Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde gerçekleşti.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yunus polislerine ait motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilme sonucu motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine yakın bir noktada görev yapan polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan polis memurlarını hastaneye götürdü.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı.