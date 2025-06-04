Yunusemre Belediyesi’nde personel bayramlaştı

Kaynak: İHA
Yunusemre Belediyesi’nde personel bayramlaştı

Yunusemre Belediyesi Başkanvekili Haydar İzci, Belediye Başkan Yardımcılarıyla beraber Kurban Bayramı öncesi birimleri ziyaret ederek belediye personeliyle bayramlaştı.

Yunusemre Belediyesi Başkanvekili Haydar İzci, Belediye Başkan Yardımcılarıyla beraber Kurban Bayramı öncesi birimleri ziyaret ederek belediye personeliyle bayramlaştı.

Yunusemre Belediye Başkanvekili Haydar İzci, tüm çalışanlarına iyi bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkanvekili İzci'ye Belediye Başkan Yardımcıları eşlik etti. Personelinin aileleriyle sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dileyen İzci, önce şantiyede personelle bayramlaşıp daha sonra belediye bünyesindeki ve Muradiye Ek Hizmet Binası'ndaki birimleri gezerek personelin bayramını kutladı.

aw470162-01.jpg

aw470162-02.jpg

Son Haberler
İnşaat sektörünün ilk çeyrekteki büyüme oranı belli oldu
İnşaat sektörünün ilk çeyrekteki büyüme oranı belli oldu
Ümit Milli Takım'ın Karadağ maçı taraftarlara ücretsiz olacak
Ümit Milli Takım'ın Karadağ maçı taraftarlara ücretsiz olacak
Özel'den İmamoğlu ziyareti sonrası kritik açıklamalar
Özel'den İmamoğlu ziyareti sonrası kritik açıklamalar
Korku dolu anlar... Eve girince yılanla karşılaştı
Korku dolu anlar... Eve girince yılanla karşılaştı
Takla atan sürücüden olay soru
Takla atan sürücüden olay soru