Yunusemre Belediyespor Türkiye finalinde

Kaynak: İHA
Yunusemre Belediyespor Türkiye finalinde

Yunusemre Belediyespor U17 Takımı, Yalova'da gerçekleşen U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 4'lü Finalleri'nde Kartalspor'u 2-1 yenerek finale çıkmaya hak kazandı.

Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Yunusemre Belediyespor, rakibine karşı etkili bir performans gösterdi. Takımın golleri Ahmet Şanıer ve Emirhan Akça tarafından kaydedildi.

Maçın ardından büyük coşku yaşayan genç sporcular, Türkiye şampiyonluğunu hedeflediklerini vurguladı. Yunusemre Belediyespor, finalde 30 Temmuz Çarşamba günü Ankara'nın Polatlı Gençlergücü ile mücadele edecek.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu önemli başarıdan dolayı ekibi tebrik etti. Balaban, "Manisa'mızı ve Yunusemre'mizi gururla temsil eden gençlerimizle iftihar ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin finalde de zafer kazanacağına tüm kalbimizle inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

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