Yunusemre Belediyespor Türkiye finalinde

Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Yunusemre Belediyespor, rakibine karşı etkili bir performans gösterdi. Takımın golleri Ahmet Şanıer ve Emirhan Akça tarafından kaydedildi.

Maçın ardından büyük coşku yaşayan genç sporcular, Türkiye şampiyonluğunu hedeflediklerini vurguladı. Yunusemre Belediyespor, finalde 30 Temmuz Çarşamba günü Ankara'nın Polatlı Gençlergücü ile mücadele edecek.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu önemli başarıdan dolayı ekibi tebrik etti. Balaban, "Manisa'mızı ve Yunusemre'mizi gururla temsil eden gençlerimizle iftihar ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin finalde de zafer kazanacağına tüm kalbimizle inanıyoruz" açıklamasını yaptı.