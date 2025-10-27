Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyetin 102'nci yılı dolayısıyla Ortaköy Mesire Alanı’nda Çocuk Korosu’nun konseri ile başlayan etkinlik, Arkhe Drama Gösterisi, Kukla Çilli Şov, Kent Konseyi Kadın Harmandalı gösterisi ve Makedonyalılar Derneği’nin özel sunumlarıyla devam etti.

Minikler ayrıca şişme oyun alanları, halat çekme ve ip atlama gibi eğlenceli spor aktiviteleri ile keyifli vakit geçirdi. Etkinlik alanında çocuklara ücretsiz patlamış mısır, pamuk şeker ile çeşitli ikram dağıtımı yapıldı. Etkinliğe Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Emine Özge Arslan da katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu.

Programda çocuklara ve ailelerine seslenen Gürtunca, "Cumhuriyet; özgürlük, gelişmek ve çok çalışmaktır. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ve Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban’ın önerisiyle, şehir merkezindeki çocuklarımız Cumhuriyet coşkusunu nasıl yaşıyorsa, Yuntdağı’ndaki çocuklarımız da aynı coşkuyla kutlasınlar istedik. Çünkü bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Sizlere derslerinizde başarılar diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.