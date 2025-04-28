Yunusemre’de minikler için yaz okulu kayıtları başladı

Yunusemre Belediyesi’ne bağlı Barbaros, Güzelyurt ve Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz okulu kayıtları başladı. Yaz okulu kapsamında miniklere okul öncesi eğitim, robotik kodlama, müzik ve İngilizce dersleri verilecek.

Eğitimler hafta içi her gün iki ayrı grup halinde gerçekleştirilecek. Sabah grubu 08.30-12.30, öğleden sonra grubu ise 13.30-17.30 saatleri arasında ders görecek. Program, çocukların hem eğlenerek öğrenmesini hem de zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Yaz okuluna kayıtlar, Barbaros, Muradiye ve Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinden şahsen yapılabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen veliler, Yunusemre Belediyesi çağrı merkezini arayabilecek.