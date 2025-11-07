Cumhuriyet'in esen ruhunu tuval ve fırçalarla yansıtan etkileyici bir sergi, Manisa'da sanat tutkunlarını bir araya getirdi.

Yunusemre Belediyesi'nin hizmet binasında kapılarını açan Atatürk Resim Sergisi'nde, 18 Manisalı ressamın emeğiyle hayat bulan 30 özgün eser sergilendi. Bu çalışmalar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikâyesi ve Cumhuriyet'in temel ilkelerinden esinlenerek, üç aylık titiz bir emekle tamamlandı.Ziyaretçiler, sergiye gösterdikleri coşkulu ilgiyle sanatçıları motive etti. Açılış törenine ev sahipliği yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yanı sıra Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Emine Özge Arslan ile Mehmet Mesut Doğan da yer aldı.Başkan Balaban, sanatçılara plaketlerini sunarken duygularını dile getirdi:

"Ulu Önder Atatürk'ün vizyonunu sanatın gücüyle geleceğe taşımak, hepimiz için gurur verici bir sorumluluk."

Her bir eserin incelikle işlenmiş detayları, katılımcılardan büyük takdir topladı.

Sergi, Atatürk'ü anma haftasının anlamını pekiştirmek üzere 10 Kasım Pazartesi gününe dek sanatseverlere kapılarını aralamaya devam edecek.