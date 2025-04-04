Yunusların görsel şöleni nefes kesti

Karadeniz açıklarında, balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar görsel şölen oluştururken, o anlar cep telefonuna anbean yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Faroz limanı açıklarında tekneyle yarışan yunusların deniz yüzeyine dalıp çıkmaları renkli görüntüler oluşturdu. O anları cep telefonuyla kayıt altına almaya çalışan tekne sahibi Necmi Altun'un, "Yunuslarla beraber dans ediyoruz. Oyun oynuyorlar ne kadar varsa benim yanıma gelmiş. Benimle yarış ediyorlar benimle dolanıp duruyorlar" ifadeleri ise tebessüm ettirdi. Yunusların zaman zaman peşlerinden ya da önlerinde kendilerine eşlik ettiğini ifade eden Altun, "Yunus balıkları bizimle yarışarak oyun oynarlar. Nihayetinde onlar da bir can, bizimle beraber oyun oynuyorlar. Peşimizden geliyorlar bazen önümüze geçiyorlar. Onlarla çok güzel zaman geçiriyoruz canımız sıkılmıyor. İnsancıl bir davranış sergiliyorlar. Harika bir duygu anlatılamaz. Deniz berrak ve durgun olduğu zaman sürekli yanımıza gelirler bizimle dolaşırlar. Onlara balık atıyoruz alıyorlar. Görüntüleri Faroz limanı açıklarında çektim. Deniz çok güzeldi dalgalı zamanlarda pek gelmezler. Bu sıralar yunuslar özellikle tirsi ve istavrit balığı daha çok olduğundan bu türlerle daha çok avlanırlar" dedi.