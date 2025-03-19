Yurdun dört bir yanından destek! İmamoğlu için sokağa döküldüler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam diplomasının iptal edilmesinin ardından bu sabah şafak operasyonu ile hakkındaki iki suçtan gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken çok sayıda ilde hareketli anlar yaşandı.

BAŞKENTTE İMAMOĞLU NÖBETİ

CHP'nin yaptığı çağrının ardından vatandaşlar genel merkez binası önünde toplandı. CHP Genel Merkezine gelen vatandaşlar İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi önünde Demokrasi Nöbeti'nin devam edeceğini söyledi.

TRABZON'DA DEMOKRASİ HAREKETLİLİĞİ

CHP Trabzon İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali ve gözaltına alınması iddialarına ilişkin Meydan Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Yağmura rağmen gerçekleştirilen toplantıda, kararın hukuksuz olduğu vurgulanarak sert tepkiler dile getirildi.

ŞANLIURFA'DA SOKAĞA DÖKÜLDÜ

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CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nca düzenlenen basın açıklamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterildi. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamayı İl Başkanı Ferhat Karadağ yaptı. Karadağ gözaltı kararına tepki gösterdi. 81 ilde yapılan ortak açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

BİR TEPKİ DE İZMİR'DEN

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Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü, İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu’na desteklerini gösterdi. Partililer, slogan atarken, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu açıklamasında, “Ekrem İmamoğlu’nu gözaltına alıp hapse atarlarsa davayı bitireceklerini zannediyorlar, İzmirli Ekremler biter mi?” ifadelerini kullandı.

MUĞLA'DA VATANDAŞA BİBER GAZI ŞOKU!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Muğla'da protesto eden yurttaşlara polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Biber gazlı müdahalede gözaltına alınanlar olurken, biber gazı yiyen vatandaşlar su ile kendine gelmeye çalıştı.