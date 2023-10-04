YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait yukarıda adı soyadı ve vergi hesap numarası yazılı mükelleflerin adına tanzim edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri mükelleflerin bilinen adreslerine memur eliyle ve Posta ile tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K’nun 103,104,105 ve 106. maddeleri gereğince ilanen tebliği cihetine gidilmiş olup, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.