YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
( İHBARNAME )
SIRA NO
VERGİ NO
TC KİMLİK NO
ADI SOYADI (ÜNVANI)
ADRESİ
DÖNEMİ
VERGİNİN/ CEZANIN NEV'İ
VERGİ
CEZA
|1
|0790620777
|ARKADAŞ KAROT MERMER PERSONEL DANIŞMANLIĞI İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİT
|GÜNEŞLİ MAHALLESİ KARATAŞ BLV. NO:251/A YÜREĞİR/ADANA
|01/2019-12/2019
|0010
|399.690,94
|1.199.072,82
|Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait yukarıda adı soyadı ve vergi hesap numarası yazılı mükelleflerin adına tanzim edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri mükelleflerin bilinen adreslerine memur eliyle ve Posta ile tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K’nun 103,104,105 ve 106. maddeleri gereğince ilanen tebliği cihetine gidilmiş olup, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01901871