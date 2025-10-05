Yüreğir'de can dostlar için pedallar çevrildi

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, Adanalı bisiklet grupları ve gönüllülerin katıldığı "Can Dostlarımız İçin Çevir Pedalı" etkinliği, Millet Bahçesi’nde yapıldı.

Sokak hayvanlarının korunmasının önemine dikkati çeken Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Can dostlarımızın korunması, yaşatılması ve onların haklarına sahip çıkılması için atılan her adımı önemsiyor; bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem vatandaşlarımızın hem de sokaktaki canlarımızın keyifli ve huzurlu bir hayat sürmeleri mücadelemizi her geçen sene artırıyoruz” dedi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık ve CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı da birer konuşma yaparak sokak hayvanlarına yönelik yaptığı duyarlı çalışmalar için Başkan Demirçalı’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Adana’dan bisiklet gruplarının katılımıyla etkinlik alanından başlayan bisiklet turu, Hacı Sabancı Bulvarı, Girne Köprüsü ve Fuzuli Caddesi güzergahı ile Mimar Sinan Köprüsü’nden geçerek Yüreğir Millet Bahçesi’nde son buldu.

Yüreğir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen etkinliğin ardından katılımcılara mama dağıtımı yapıldı.