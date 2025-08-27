Yüreğir’deki okullar yeni dönem için hazır

Yüreğir Belediyesi, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe genelindeki okullarda bahçe ve çevre düzenlemesi yapıyor.

İlçe genelindeki tüm okullarda çevre temizliği başlatan Yüreğir Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda detaylı bir şekilde bahçe ve çevre düzenlemesi yapıyor. Çalışmalarla eğitim yuvalarını günlük kullanan çocukların özellikle okul bahçelerindeki oyun zamanlarını ve etkinlikleri temiz bir çevrede gerçekleştirmeleri amaçlanıyor.

Yüreğir Belediyesi olarak eğitime yönelik faaliyetlere her fırsatta destek olduklarını belirten Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza daha iyi fiziki koşulların oluşturulması için sürdürdüğümüz çalışmalarla okullarımız yeni eğitim öğretim dönemine tertemiz bir şekilde girecek. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyorum” dedi.