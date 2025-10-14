Kestel ilçesinde tarımsal sulama için yaşamsal bir öneme sahip olan Gölbaşı Göleti, son beş ayda yaşanan aşırı kuraklık koşulları sebebiyle bütünüyle yok oldu.

1938 yılından bu yana Bursa Ovası'ndaki birinci sınıf tarım arazilerine can veren su kaynağı, bugün derin çatlaklarla kaplı zeminiyle adeta kuraklığın acı bir sembolü haline geldi.

Gövde hacmi 320 bin metreküp olan gölet, yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanın sulanmasında kullanılıyordu. Deveci ve Santa Maria armudu, Bursa şeftalisi ve Bursa siyah inciri gibi coğrafi işaretli ürünlerin yetiştirildiği bu verimli topraklar, temel su kaynağının kaybolmasıyla büyük bir tehdit altına girdi.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Beş ay önce çekilen ve göleti suyla dolu gösteren görüntülerin aksine, göletin bugünkü durumu bölge halkında büyük bir şok yarattı. Yüzeyde oluşan derin çatlaklar, su seviyesinin neredeyse sıfıra indiğini gözler önüne serdi.

Çiftçiler, tarlalarını sulayamaz duruma geldikleri için ciddi ürün kayıplarıyla yüzleşti. Bazı üreticiler alternatif su kaynaklarına yönelirken, bir kısmı da mecburen üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Bölge çiftçileri, tarım politikalarının ivedilikle gözden geçirilmesini ve altyapı yatırımlarının derhal yapılarak yetkililer tarafından acil tedbirler alınmasını talep ediyor. Meteoroloji verilerine göre, bölgede son yıllarda kaydedilen yağış miktarlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Uzmanlar, bu tip kuraklık dönemlerinin daha sık görülebileceği ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu vurguladı.