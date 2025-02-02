Yürek burkan hikâye! Kalpleri yarım saat arayla durdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yürek burkan hikâye! Kalpleri yarım saat arayla durdu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir karı kocanın peş peşe kalp krizi geçirip peş peşe hayata veda etmeleri ilçeyi yasa boğdu.

İnegöl'de yaşayan Yaşar Cengiz, 18 Ocak'ta kalp krizi geçirdi. Cengiz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te eşini bekleyen Nursel Cengiz de yarım saat sonra kalp krizi geçirip, aynı hastanede tedaviye alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren çiftten Yaşar Cengiz, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. Yaşar Cengiz'in cenazesi 31 Ocak'ta Turgutalp Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Aynı gün eşi Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Nursel Cengiz de dün kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda eşinin mezarının yanına defnedildi.

Yürek burkan hikâye! Kalpleri yarım saat arayla durdu

Yürek burkan hikâye! Kalpleri yarım saat arayla durdu

Yürek burkan hikâye! Kalpleri yarım saat arayla durdu

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