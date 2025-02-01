Yürek burkan olay! Bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü

ABD'li yetkililer, Georgia eyaletinde bir annenin kafası iyiyken bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdüğünü ve ikinci derece cinayetten yargılanmayla karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

Fox 5 Atlanta'ya göre 32 yaşındaki Morgan Alyson Creel, Kasım 2023'te uykusundan uyandıktan sonra erkek bebeğinin tepki vermediğini görünce Coweta ilçesindeki yetkilileri aradı. Creel, olay yerine varan yetkililere bebeğiyle birlikte uzandığını ve onu saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalışırken uyuyakaldığını söyledi.

Uyandığında bebek tepki vermiyordu ve yanmıştı.

Kalp masajı yapmaya başlayan polis, çocuğun sağ tarafında ciddi yanıklar olduğunu tespit etti. Bebeğin öldüğüne karar verildi.

Olay tutanağında bir dedektifin ön tarama yaparken, Creel'in "arka kapıda" durduğunu gördüğü ve "arka verandada bir esrar içme aparatı" fark ettiği belirtiliyor.

Yetkililer Creel'i bebek öldüğü esnada kontrole tabi bir maddenin etkisi altında olmakla suçluyor.

Ertesi gün ikinci dereceden çocuğa eziyet suçundan tutuklandı ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Law & Crime'ın haberine göre Creel, oğlunun ölümünden yaklaşık bir yıl sonra, kefaletle serbest olduğu sırada alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı. Trafikte makas atarak ilerlediği iddia ediliyor.

Fox 5 Atlanta'nın gördüğü iddianameye göre büyük jüri önceki haftalarda Creel'e ikinci derece cinayetten bir yasal suçlama daha yöneltti.

Haber kuruluşunun eriştiği iddianamede Creel için "...sözkonusu sanık kendinden geçmiş ve kontrole tabi bir maddenin etkisi altındayken, bir saç kurutma makinesini açık bırakarak ve sözkonusu çocuğun yakınında ısıtılmış hava üfleyerek acımasız bir şekilde aşırı fiziksel ve zihinsel acıya neden oldu" iddiası yer alıyor.

Creel, 24 Ocak'ta tutuklanarak Coweta İlçe Hapishanesi'ne yerleştirildi ancak perşembe günü öğleden sonra itibarıyla mahkum listesinde yer almıyordu.