Yürek yakan kaza! Baba öldü, 8 yaşındaki oğlu ağır yaralı

Kaynak: DHA

Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki oğlu ise ağır yaralandı.

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KAZA KOCA YUSUF CADDESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde gerçekleşti. Naim Kurban (48) idaresindeki 41 ASD 506 plakalı motosiklete, M.T.K. yönetimindeki 35 BMZ 32 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Naim Kurban olay yerinde hayatını kaybetti.

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8 YAŞINDAKİ OĞLU AĞIR YARALI

Motosikletin arkasında bulunan 8 yaşındaki Mert Ali Kurban ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada otomobil sürücüsü M.T.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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