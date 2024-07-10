Yürekler ağıza geldi. Küçük çocuk cama çıktı vatandaşlar seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yürekler ağıza geldi. Küçük çocuk cama çıktı vatandaşlar seferber oldu

Elazığ'da 4 yaşında bir çocuğun cama çıkması vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Camın altına çarşaf seren vatandaşlar içeri girmesi için çocuğu ikna etmeye çalıştı.

Evin camına çıkan küçük çocuk vatandaşları panikletti. Yaralanmaması için camın altında çarşaf tutan vatandaşların panik anları ailenin fark edip çocuğu içeri almasıyla son buldu.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 4 yaşındaki çocuk, evin penceresinden dışarı çıktı.

VATANDAŞLAR ÇARŞAF AÇTI

Pencere kenarında adımlar atan küçük çocuğu gören vatandaşların bir kısmı çocuğu içeri girmesi için ikna etmeye çalışırken bazı esnaf da pencerenin altına çarşaf açarak çocuğun düşmemesi için tedbir aldı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ailenin fark etmesi ile çocuk içeri alındı.

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