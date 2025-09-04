Yürekleri ağıza getiren olay! Deniz keyfi kabusa döndü

Kaynak: DHA
Mersin'de babasıyla birlikte girdiği denizde 6 yaşındaki Y.Ö. , 1200 metre açığa sürüklendi.

Mersin'de babasıyla birlikte girdiği denizde üzerindeki can yeleğiyle akıntıya kapılıp sürüklenen 6 yaşındaki Y.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince 1200 metre açıkta kurtarıldı.

can-yelegiyle-denizde-suruklenen-6-yasin-897962-266790-1.jpg

Olay, 2 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi sahilinde meydana geldi. Babasıyla birlikte denize giren Y.Ö., can yeleği olmasına rağmen akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.

can-yelegiyle-denizde-suruklenen-6-yasin-897960-266790-1.jpg

Çocuğun kıyıdan uzaklaşması üzerine Sahil Güvenlik’e haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, çocuğu 1200 metre açıkta bota aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

can-yelegiyle-denizde-suruklenen-6-yasin-897961-266790-1.jpg

Öte yandan çocuğun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

can-yelegiyle-denizde-suruklenen-6-yasin-897958-266790-1.jpg

can-yelegiyle-denizde-suruklenen-6-yasin-897959-266790-1.jpg

