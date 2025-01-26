Yürekleri ağza getirdi! 150 metre yükseklikte Türk Bayrağı açtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu’da parkur sporcusu Pavel Smirnov, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında hayatını kaybedenler için 150 metre yükseklikteki kuleye tırmanarak çıktı. Yürekleri ağza getiren olayda Türk bayrağını açarak o anları ölümsüzleştirdi.

Parkur sporcusu Pavel Smirnov, Bolu'da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için 150 metre yüksekliğindeki elektrik iletim kulesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

3. Boğaz köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanarak "350 metre" yükseklikte selfie yapan Pavel Smirnov bu kez bolu da otel yangınında vefat edenlerin anısına 150 metre yükseklikteki elektrik iletim kulesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Bolu da otel yangınında vefat eden 78 kişi anısına 150 metre yüksekliğe çıkarak Türk Bayrağı açan Pavel Smirnov, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. çekilen görüntülerde Avrupa ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan elektrik iletim kulesi üzerindeki o anlar yürekleri ağıza getirdi. Pavel daha önce bir çok farklı yüksek yapıya tırmanarak parkur sporcusu olarak biliniyor.

Yürekleri ağza getirdi! 150 metre yükseklikte Türk Bayrağı açtı

Yürekleri ağza getirdi! 150 metre yükseklikte Türk Bayrağı açtı

Yürekleri ağza getirdi! 150 metre yükseklikte Türk Bayrağı açtı

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