Yurt dışı alışverişlerinde yeni dönem! Ücretsiz kargo dönemi sona erdi

27 Aralık itibarıyla yurt dışından yapılacak internet alışverişlerinde ücretsiz kargo dönemi sona erecek.

Satıcı, ürünün teslimatı için herhangi bir ücret talep etmese bile, 'emsal navlun gideri' adı altında ürünün fiyatına 3 euro ekleme yapılacak. Böylelikle gümrük muafiyeti fiili olarak 27 euroya düşmüş olacak.

Ağustos ayının ilk haftasında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gönderilecek ürünlerde gümrük muafiyeti 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü.

ÜCRETSİZ KARGO DÖNEMİ SONA ERDİ

Bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Ticaret Bakanlığı'nın 29.04.2022 tarihli ve 2022/9 sayılı Genelgesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre 27 Aralık'tan itibaren yurt dışından satın alınan, posta veya kargo yoluyla getirilen ürünlerin faturalarında eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatı ile navlun giderinin ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu tutuldu.

27 Aralık'tan itibaren geçerli olacak bu genelge ile yurt dışından yapılan alışverişlerde 'ücretsiz kargo' dönemi teknik olarak sona ermiş oldu.

3 EURO EKLEME YAPILACAK

Genelgeye göre navlun giderinin (taşıma/kargo ücreti...vs.) faturalarda ayrı gösterilmediği durumlarda, 3 Euro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenecek. Navlun giderinin dahil olmadığı teslim şekillerinde ise, navlun makbuzu ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yine 3 Euro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenecek.