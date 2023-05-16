Yurt dışı sandık sonuçlarını en iyi anlatan karikatür

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Seçimin ilk turda bitip bitmeyeceği ile ilgili gözler son ana kadar yurt dışından gelecek oylara çevrildi.

Gurbetçilerin en fazla yaşadığı ülke olan Almanya genelinde gerçekleştirilen sandık sayımlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65.4, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32.62, Sinan Oğan yüzde 1.29, Muharrem İnce yüzde 0.70 oranında oy aldı.

odatv'den Deniz Gezginci'nin haberine göre, bu seçimlerde de Almanya’da yaşayıp, Almanya’da yaşayan sosyal haklardan yararlanan ve Almanya seçimlerinde sosyal demokrat partileri destekleyen gurbetçiler sosyal medyada eleştirilerin hedefinde yer aldı.

“HALA BURADA NE İŞLERİ VAR?”

Almanya’daki sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından gurbetçiler sosyal medyada; “Madem Türkiye’de yirmi senedir her şey çok güzel burada yaşayan Türkler neden acaba hala burada yaşıyorlar hiç anlamıyorum. Yirmi senedir istedikleri adam istedikleri düzen. Hala burada ne işleri var” yorumları yaparken, bu konuyla ilgili yayınlanan bir karikatür sosyal medyada gurbetçiler arasında gündem oldu.

“KİM TÜRKİYE’DE YAŞAMAK İSTİYOR”

Sosyal medyada gündem olan karikatürde kürsüden Almanca olarak gurbetçilere soruluyor;

“Wer ist für Erdoğan?” (Kim Erdoğan için oy kullandı) herkes el kaldırıyor.

“Wer will in der Türkei leben?” (Kim Türkiye’de yaşamak istiyor) Kimse el kaldırmıyor.

“Wer will in Deutschland leben?” (Kim Almanya’da yaşamak istiyor) yine herkes el kaldırıyor.

ALMANYA’DA İKİNCİ TUR BU CUMARTESİ BAŞLIYOR

Almanya’daki gurbetçiler arasında bu tartışmalar devam ederken yurt dışındaki ikinci tur oy işlemlerinin bu hafta sonu cumartesi günü başlayacağı bildirildi.

Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur oy verme işlemi, yurt dışındaki kısıtlı sandık sayısı nedeniyle daha uzun süre gerçekleştirilecek. Yurt dışında ikinci tur cumhurbaşkanlığı oy verme işlemleri 20 Mayıs Cumartesi- 24 Mayıs Çarşamba tarihleri arasında yapılacak. En çok seçmenin yaşadığı Almanya’da oy verme işlemi sabah saat 08.00’da başlayıp gece 22.00’e kadar sürecek.