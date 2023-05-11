Yurt dışı seçmenlerin oyları bu odalarda korunuyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'da 5 kilidi bulunan bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Yurt dışı seçmenlerin oyları bu odalarda korunuyor

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulmuş, buradaki oy kullanma işlemleri 9 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

Bu işlemlerin ardından yaklaşık 1 milyon 700 bin yurt dışı seçmenin kullandığı oylar, uçaklarla Ankara'ya getiriliyor.

Büyük bölümü, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaşan oylar, kapısında 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

ATO Congresium'da ayrıca hem giriş kapıları hem de içeride, güvenlik görevlileri 7/24 görev yapıyor.

Yurt dışından getirilen oylar, 14 Mayıs günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla eş zamanlı açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak.

yurt-disi-secmenlerin-oylari-bu-odalarda-korunuyor-yenicag-1.jpg

yurt-disi-secmenlerin-oylari-bu-odalarda-korunuyor-yenicag-2.jpg

yurt-disi-secmenlerin-oylari-bu-odalarda-korunuyor-yenicag-3.jpg

yurt-disi-secmenlerin-oylari-bu-odalarda-korunuyor-yenicag-4.jpg

yurt-disi-secmenlerin-oylari-bu-odalarda-korunuyor-yenicag-5.jpg

yurt-disi-secmenlerin-oylari-bu-odalarda-korunuyor-yenicag-6.jpg

yurt-disi-secmenlerin-oylari-bu-odalarda-korunuyor-yenicag-7.jpg

yurt-disi-secmenlerin-oylari-bu-odalarda-korunuyor-yenicag-8.jpg

yurt-disi-secmenlerin-oylari-bu-odalarda-korunuyor-yenicag-9.jpg

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Haberler
KİPTAŞ’ı kara geçiren müdür Ali Kurt evinizi nasıl yenileyeceğinizi açıkladı. AKP’yi kıskandıracak açıklama Siyaset
KİPTAŞ’ı kara geçiren müdür Ali Kurt evinizi nasıl yenileyeceğinizi açıkladı. AKP’yi kıskandıracak açıklama
Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımlara soruşturma başlatıldı Güncel
Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımlara soruşturma başlatıldı
Uzmanı bahar yorgunluğunun en fazla görüldüğü yeri açıkladı Sağlık
Uzmanı bahar yorgunluğunun en fazla görüldüğü yeri açıkladı
Bjelica, Ivan Sunjic ile Mihail Zaper'i de istiyor Spor
Bjelica, Ivan Sunjic ile Mihail Zaper'i de istiyor
Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra Sağlık Bakanı Kızılay Başkanı Kınık’a istifa çağrısı yaptı Güncel
Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra Sağlık Bakanı Kızılay Başkanı Kınık’a istifa çağrısı yaptı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
RTÜK'ten seçim öncesi "yayın yasakları" açıklaması Güncel
RTÜK'ten seçim öncesi "yayın yasakları" açıklaması