Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan ve uçaklarla Türkiye'ye getirilen 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 1

Yurt dışında 73 ülkede kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs itibarıyla sona erdi.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 2

Yurt dışında kullanılan oylar, güvenli şekilde Türkiye'ye getirildi ve ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda toplandı.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 3

Oylar diplomatik torbalardan çıkartılarak yeniden sandıklara konuldu ve kullanıldıkları yurt dışı temsilciliklerine göre tasnif edildi.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 4

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Uğuz, 11 tırla ATO Congresium'a getirilen oylara, son olarak Avusturalya, Kuzey ve Güney Afrika'da kullanılan oyların da eklendiğini söyledi.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 5

Uğuz, "Şu an burada 27 Nisan-9 Mayıs arası yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan yaklaşık 1 milyon 817 bin oyumuz var. Gümrüklerde halen oy verme işlemi devam ediyor.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 6

14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. O oyları biz saymayacağız. O oylar gümrüklerde kurulan seçim kurullarınca sayılıp bize birleştirme tutanakları gönderecekler. Bugün itibarıyla diplomatik torbaları açıp sandıklarına yerleştireceğiz.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 7

Akşam kapıyı tekrar kilitleyeceğiz. 14 Mayıs sabahı yine ben ve seçim kurulunda görevli dört siyasi parti temsilcimiz üyesi gelip burada torbaları çıkaracağız." diye konuştu.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 8

Oyların, Türkiye genelindeki oy verme işleminin tamamlanacağı 14 Mayıs, saat 17.00'ye kadar kilit altında tutulacağını belirten Uğuz, yapılacak iş ve işlemleri şöyle anlattı:

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 9

"O gün sandık kurulunda görev alacak arkadaşlarımıza geçtiğimiz günlerde kurs verdik. Sayım dökümü ne şekilde yapacaklarını anlattık.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 10

O gün sandıklar oluşacak. Bir başkan, bir memur üye ve üç siyasi parti temsilcisi ve yeteri kadar müşahit nezdinde saat 17.00'de Türkiye'yle birlikte sandıklarımız açılacak.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 11

Sayım döküm işlemi yapılacak. Tutulan tutanaklar, gene bizim kurduğumuz seçim kurulumuza ait merkezde birleştirme yapılacak. Sonra bu birleştirmeleri il seçim kurulu vasıtasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na göndereceğiz ve işlem tamamlanacak."

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 12

Ali Uğuz, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda, oy pusulalarının 15 Mayıs'tan itibaren hemen basılmaya başlanacağını hatırlattı.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 13

Uğuz, "Diplomatik torbalarımızı hazırlayacağız ve 3 gün içinde yurt dışına yine diplomatik kuryeler vasıtasıyla göndereceğiz. Oy verme 3 gün sürecek.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 14

Sonra diplomatik torbalar aynı şekilde tekrar bize gelecek ve 28 Mayıs'ta tekrar sayımı burada yapacağız. Akşam itibarıyla bitmiş olacak." diye konuştu.

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 15

(Kaynak: AA)

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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 16
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 17
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 18
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 19
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 20
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 21
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 22
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 23
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 24
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 25
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 26
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 27
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 28
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 29
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 30
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 31
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Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı 32
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