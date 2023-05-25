Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların ilk partisi Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oy, parti temsilcileri ve YSK temsilcilerinin gözetiminde Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Ankara'ya getirildi.

Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların ilk partisi Ankara'ya getirildi

Kalan oylar ise ilerleyen saatlerde farklı bir uçakla Ankara'ya getirilecektir.

Getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen güvenli alanda saklanacak. 28 Mayıs Pazar günü, yurt dışı oyları diğer sandıklarla beraber saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte açılacak.

Yurt dışından ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde gerçekleştirilecektir.

Gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecektir.

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