Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların ilk partisi Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oy, parti temsilcileri ve YSK temsilcilerinin gözetiminde Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Ankara'ya getirildi.