Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların ilk partisi Ankara'ya getirildi

Kalan oylar ise ilerleyen saatlerde farklı bir uçakla Ankara'ya getirilecektir.
Getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen güvenli alanda saklanacak. 28 Mayıs Pazar günü, yurt dışı oyları diğer sandıklarla beraber saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte açılacak.
Yurt dışından ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde gerçekleştirilecektir.
Gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecektir.